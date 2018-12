Xipolitakis presentó a su hijo y mostró el parto en las redes

Vicky Xipolitakis está más feliz que nunca tras el nacimiento de su primer hijo, Salvador Uriel, quien llegó al mundo el pasado miércoles por cesárea y pesando 2,900 kg

Este domingo, la griega y el bebé, recibieron el alta y, al retirarse de la clínica, la mediática se mostró muy feliz ante las cámaras.

"Estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salgo me seguía chorreando agua y pensaba: '¿Esto sigue siendo agua de la pileta? No, yo rompí bolsa", arrancó a contar.

Y siguió: "Me pusieron un suero para ver si dilataba, pero no, así que me llevaron directo al quirófano para cesárea. ¡¡Y nació mi bebé!! Mi gran amor, hace tres días conocí a mi gran amor, del útero a la vida".

"Tengo algunos dolorcitos pero cuando veo esto todo pasa a un segundo plano", dijo luego.

"La conexión que tengo es increíble. Es mi mejor regalo de Navidad", concluyó.

Además, en su cuenta en Instagram, Vicky compartió con lujo de detalles el nacimiento de su hijo Salvador Uriel.

Fuente: Primicias Ya