Vinculan a Chano con la trans que protagonizó el escándalo con Juana Viale

Luisana Cardozo es señalada como la supuesta novia de Santiago "Chano" Moreno Carpentier. Ayer, su nombre llegó a todos los medios luego del polémico cruce con callejero con Juana Viale.

La joven trans habría comenzado una relación hace un tiempo con el ex cantante de Tan Biónica. Chano la habría contrató como acompañante y después no pudieron separarse, según informó el portal Chimentísimo. "Él me contrató como escort vip, pero pegamos tanta buena onda que empezamos a escribirnos todos los días y no paramos de vernos", confesó.

Ahora, salió a hablar de su supuesto affaire con el músico y no sólo eso, sino que además mostró fotos junto al artista y también compartió algunos chats.