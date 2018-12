Vicky Xipolitakis habló de la denuncia por violencia contra su pareja

Vicky Xipolitakis discutió con su esposo Javier Naselli en su departamento de Recoleta. Por este enfrentamiento, llamó al 911 para denunciarlo por "violencia verbal". Efectivos de la Policía fueron hasta su domicilio y acompañaron al empresario hasta que se retiró del lugar.

"Está todo bien, lástima que trascendió", dijo la mediática con respecto a este confuso episodio, en diálogo con distintos medios, cuando salió de su casa. "Yo en este momento necesito paz y tranquilidad", agregó mientras sostenía en sus brazos a su pequeño bebé.

Cuando le preguntaron si volvió a hablar con Naselli, la Griega respondió: "Sí, pude hablar, es el papá de mi hijo. Ojalá se solucione todo. Tiene un buen corazón, tenemos personalidades distintas. Lo que pasa es que yo busco mi felicidad y la tengo en mis manos".

Además, se mostró molesta porque se filtró en los medios un audio del llamado de auxilio que hizo al 911: "No me arrepiento de llamar a la Policía, pero sí me desilusionaron, no los puedo llamar nunca más". Y señaló que no ratificó la denuncia contra Naselli porque no quería que trascendiera más información sobre su relación.

"Estoy con un bebé y tengo un demente, quiero que se lo lleven. Por violencia… por violencia verbal. Porque es un loco. Quiero que se lo lleven, por favor. Gracias", había declarado Vicky en la llamada de emergencia que realizó.

A una semana del nacimiento de Salvador Uriel en el sanatorio Otamendi, Xipolitakis insistió con la necesidad de "tener paz y tranquilidad".

Fuente: Teleshow