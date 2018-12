Viale reveló detalles de lo que no se vio de la entrevista a Darthés

Este viernes, Mauro Viale charló con los integrantes de Pamela a la tarde sobre el detrás de la entrevista que días atrás le realizó a Juan Darthés en su domicilio, luego de que Thelma Fardin lo acusara públicamente de haberla violado en 2009, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua.

"Jamás elegí con tanto cuidado cada palabra. Yo imaginaba lo que iba a pasar conmigo. Yo le hago una pregunta con cuidado: 'La versión de Thelma...' y terminó ahí", arrancó Mauro, en dúplex con el ciclo conducido por Pamela David.

Y luego expresó: "Yo no volvería a hacer la nota. Yo quería resignificarles a ustedes la conmoción que significó para nosotros esta nota... Cuando dice: 'La vamos a borrar', presumimos que iba a haber violencia física. Había un cuadro muy feo adentro de la casa. Él fue un caballero, ¿pero viste cómo son los hijos? Ellos plantean que querían borrar la nota y Darthés en un momento acepta".

Más tarde, Viale: "Bueno, dije que no volvería a hacer la nota, por ahí exageré. Pero no fue grato. El panorama que encontramos cuando llegamos a la casa no fue grato. Él dijo que estaba 'empestillado', palabras de él. Estaba muy mal, pésimo...".

Finalmente, cuando le preguntaron si había visto a la mujer de Darthés, Mauro contestó negativamente y aseguró que sólo estaban presentes el entrevistado y sus dos hijos.

Fuente: Primicias Ya