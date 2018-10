Una vez más, Nacha Guevara se enfureció con la prensa

Ayer en Puerto Madero se realizó el lanzamiento de Morir de amor, la nueva miniserie de Telefe protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Bigliardi.

Pero no todo fue alegría y euforia ante el esperado estreno. Luego de que pasaran el avance de la serie, Nacha Guevara notó que no aparecía en las imágenes y se enojó, abandonando el lugar de inmediato.

El móvil de Confrontados siguió a la actriz hasta el auto pero no logró ninguna declaración sobre lo ocurrido.

"Sí, me encanta todo, mi amor, pero estoy ocupada. Cuando quiero dar una nota la doy, cuando no quiero no doy", le dijo Nacha a la notera del programa, visiblemente enojada.