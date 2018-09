Una película argentina arrasó en San Sebastián

El realizador argentino Benjamín Naishtat, de 32 años, se llevó este sábado la Concha de Plata al mejor director en el Festival de cine de San Sebastián, por su película Rojo, sobre los prolegómenos de la dictadura de 1976-1983.

Al recibir el premio, Naishtat criticó duramente la actual gestión pública de la cultura en su país. "La cultura dignifica, es parte de la dignidad de un pueblo, y la dignidad no se negocia", dijo.

Naishtat ambienta Rojo en 1975 en una provincia argentina cualquiera, para describir el clima de ultranacionalismo, miedo e hipocresía burguesa que propició el golpe del año siguiente.

El director de Historia del miedo (2014) y El movimiento (2015) se llevó así un premio de envergadura, que se suma al recibido por su actor principal en el filme, Darío Grandinetti. En el elenco tuvo también a la argentina Andrea Frigerio y al chileno Alfredo Castro.

El festival donostiarra había entregado el premio a mejor director el año pasado a la argentina Anahí Berneri, por su película sobre una prostituta, Alanis.

Por su parte, Darío Grandinetti, protagonista de Rojo, se quedó con la Concha de Plata al mejor actor.

Tras recibir el premio, y al referirse a la temática del largometraje, Grandinetti sostuvo que "las cosas ocurren porque hay una sociedad que ayuda, los que nos gobiernan no son marcianos. Hay que saber para que no nos sorprendan con sus políticas de cercenar derechos, para que no nos vuelvan a engañar. Vaya este pequeño aporte desde el cine".

Además de Naishtat y Grandinetti, hubo otros argentinos premiados en San Sebastián: Pedro Sotero ganó a la mejor fotografía, también por Rojo; Familia sumergida, de María Alché, se quedó con la distinción "Horizontes Latinos", y Agustín Toscano recibió una mención especial por El Motoarrebatador.

A continuación, los ganadores del festival de cine de San Sebastián:

Concha de Oro a la mejor película: Entre dos aguas, de Isaki lacuesta (España)

Premio especial del jurado: Alpha, the right to kill, de Brillante Mendoza (Filipinas)

Mejor dirección: Benjamín Naishtat, por Rojo (Argentina)

Mejor actor: Darío Grandinetti, por Rojo (Argentina)

Mejor actriz: Pia Tjelta, por Blind Spot (Noruega).

Premio mejor guión: Paul Laverty, por Yuli (Escocia); y Louis Garrel y Jean-Claude Carrière, por A faithful man (Francia)

Premio mejor fotografía: Pedro Sotero, por Rojo (Argentina).

Premio Horizontes: Familia Sumergida, de María Alché (Argentina).

Premio Otra Mirada: The Third Wife (Vietnam).

Fuentes: AFP y EFE.