Un pariente destrozó a Maite Lanata en vivo

Maite Lanata, actriz de 100 Días para enamorarse, estaba brindando una entrevista en el ciclo radial Basta de todo cuando Matías Martin decidió llamar al abuelo de la actriz. Sin embargo, todo terminó de una manera inesperada.

Luego de haber sido distinguida en la Legislatura Porteña por su “promoción y defensa de los Derechos Humanos” en la ficción 100 Días para enamorarse a través de papel como Juani-Juan, Maite Lanata brindó una entrevista al programa Basta de Todo, en Radio Metro, donde vivió un momento inesperado.

Tras charlar sobre su carrera, la producción se comunicó con el abuelo de la actriz, Roberto, para la sección del programa “Llamá a tus abuelos”. Pero la reacción del hombre tomó a todos por sorpresa.

Y es que en dicha sección, los invitados llaman a sus abuelos pero estos no saben que están saliendo en vivo en un programa.

El hombre arrancó contando algunos problemas personales que lo aquejan, como una posible operación en su dentadura. Sin embargo, estalló cuando se enteró que estaba saliendo en vivo. “Empezá por donde tenés que empezar, es así. Primero tenés que presentarte, ¿o no? Reconocé que estuviste mal. Te estas presentando ahora, porque te pregunté yo, porque sino no me dabas bola, ahora ya está”, le dijo Roberto a Martin.

“A mí no me molesta nada, lo que pasa es que te presentaste mal, reconocé que estuviste mal. El tema es que empezaste mal, seguiste mal, y después la querés remendar”, insistió el hombre, que luego reconoció ser “un viejo loco”.

El conductor se disculpó con el hombre y para salir del brete le preguntó si le gustaba el papel que estaba haciendo su nieta en la ficción éxito de Telefe, pero fue peor.

“No, en la tele no. No me gusta un carajo lo que hace. Yo soy un viejo choto”, dijo.

Cuando Maite le preguntó a su abuelo qué era lo que no le gustaba, tiró: “La forma de prostitución que hay no me gusta”. ”¡No!, pero mi personaje no es prostituto, ni prostituta’’, aclaró rápido la actriz.

”Bueno, ¿qué es lo que querés Maite?”, lanzó después el hombre, cansado.

“A mí me da mucho gusto que trabaje, pero no me gusta el programa”, cerró ante una Maite que no sabía dónde meterse.

