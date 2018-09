Un actor reveló que Thalía tenía mal aliento

Arturo Peniche recordó a Thalía, su compañera de elenco en "María Mercedes", con un detalle muy ¡asqueroso!

En los 90, Peniche protagonizó esta novela mexicana junto a la cantante. En ella, encarnaba a Luis Del Olmo Morantes, el galán que se enamoraba de Thalía.

"A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo", comentó el actor.

Finalmente, para vengarse de la actriz llevó a cabo un plan: "Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso", expresó.

Fuente: Diario Show