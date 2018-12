Un actor denuncia por acoso a un ex productor de Ideas del sur

La valentía de Thelma Fardin en salir a denunciar a Juan Darthés comienza a servir de impulso para que otros actores cobren la fuerza necesaria para exponer sus propios casos.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Rodrigo Velilla, quien también fue parte del elenco de Patito Feo, le relató a este portal el acoso que sufrido por parte de un importante productor que en aquella época trabajaba para Ideas del Sur.

"Yo tenía un personaje que en un principio era protagónico ya que iba a ser el novio de "Patito"", arrancó a contar Rodrigo, como eje central de la historia que vivió.

"Cada uno de los chicos tenía su rol que íbamos armando en el taller de personajes... En ese interín, hace 10 años, ese productor que hasta hoy continúa trabajando en el medio y que es muy importante, me tiraba insinuaciones. A mí me parecían súper raras... Las insinuaciones se repetían una y otra vez. Yo era chico y él un viejo", continuó.

"Ante la no respuesta mía, lo primero que a mí me pasa antes de empezar a grabar, es que me cambian mi personaje por uno muchísimo menos protagónico de lo que iba a ser al principio. Las insinuaciones no paraban y no sólo a mí... también a otros compañeros míos", reveló luego.

"¿Si se los comenté a mis padres? Sí, pero yo era nuevo en todo esto... Él era mi jefe. Le resté importancia. Lo naturalicé. Naturalicé una situación rara para un menor. Yo tenía 17 en ese momento", siguió contando.

Más tarde, Rodrigo aseguró que cada actor que era "acosado" por el productor, fue luego castigado con distintas represalias. "Después mi personaje lo obtuvo un chico que no cantaba ni bailaba...".

Y siguió: "Después hubo bajas de algunos compañeros y altas de personajes nuevos... todo se manejaba así. Yo en ese momento me contenté con lo que tenía y bloqueé todo lo demás... era mi primera experiencia en tele, pero cada vez que aparecía este productor sufría mucha incomodidad, no saber para dónde mirar ni cómo responder".

"Hubo situaciones de acoso psicológico y sexual con otros compañeros", dejó picando y siguió hablando de otro tema.

Finalmente, Rodrigo contó que luego de todo aquello, logró conseguir un papel en Violeta y tras la finalización de la novela, se dedicó a la música, de manera independiente.

"Tengo miedo que todo esto me traiga consecuencias en lo laboral y que me cierren proyectos. Se maneja con una impunidad muy fea", concluyó Rodrigo Velilla.