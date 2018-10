Tremenda pelea en vivo entre Carla Conte y Rolando Hanglin

En los últimos días se conoció la noticia sobre el distanciamiento entre Rolando Hanglin y Marta Ibáñez, su pareja de 30 años. Sin embargo, trascendió que esa separación llegó a su final porque se viralizó un manuscrito del periodista titulado "Saliste cara".

En el mismo decía: "Lejos te fuiste en coche, auto que yo pagué, dejaste todo en desorden. ¿Razones?, el no poder o tal vez el no querer. Necesidad de escapar, antes de -tal vez- cobrar yo me quedé muy solo. Perdí mi quinta, mi asado y una pileta soñada. Todo te llevaste mala a compartir con otra alma". Pero eso no es todo porque en vertical se puede leer que dice "Ladrona" y "Put…". Los rumores apuntaban a Marta como la protagonista de la letra, pero este miércoles, el propio Haglin lo desmintió y contó que fue dedicado a una amiga.

"Yo estoy divorciado hace un año, lo que pasa que no lo hemos contado para no hacer un show de chismes. Martita y yo somos familia y soy padre adoptivo de su hija, ambos tenemos una hija. Ella decidió separarse y por ley estamos divorciados, no tenemos nada que reclamarnos mutuamente", comenzó diciendo Rolando en una entrevista al programa Confrontados (El Nueve).

"En un momento yo tuve una 'amigota' que me vino a visitar a mi casa y se llevó unos pesos. Yo pensé que era poco, pero cuando saqué la cuenta era muchísimo y esto me causó problemas porque tuve que alquilar la quinta, tuve dificultades económicas. A esa mujer, que yo no le voy a pegar porque no soy de pegarles a las mujeres y no la voy a denunciar porque tampoco soy alcahuete, le dediqué un tango que estoy esperando que unos amigos míos le pongan la música", contó Hanglin.

"A ella le dedicaste este tango que se lee en el manuscrito 'ladrona' y 'puta', ¿es para ella?", le preguntó Carla Conte. "Exactamente, es para esa mujer", contestó el conductor de Radio 10."Es un poco fuerte", opinó la conductora. "Es fuerte lo que me pasó a mí, no el tango", retrucó el entrevistado.

En un momento de la entrevista, Conte volvió a preguntarle a Hanglin: "¿Cómo es una relación de amigotes?". "Depende de los casos, cada uno hace lo que le parece. Yo he tenido toda la vida amigotas", explicó Rolando. Enseguida, Carla le cuestionó la letra del tango: "Me parece que no da. Vos no quedás bien parado diciendo 'ladrona' y 'puta' a una mujer, por más que estés indignado con lo que te pasó". "Y a mí qué me importa si yo no quiero quedar bien parado", respondió.

Y luego hubo un intenso cruce entre ambos:

Hanglin: —¿Cuántos tangos hay que hablan de una mala mujer a la que hay que fajar?

Conte: —Está bien, pero no son los que se están escribiendo hoy.

Hanglin: —A mí qué me importa, yo escribo así.

Conte: —Ah, bueno… perfecto… entonces recibirás las críticas necesarias.

Hanglin: —No… no… no es necesarias, es fuera de lugar e impertinente. Vos dejame hablar que yo sé. Hablo mejor que vos. Vos callate, callate…

Conte : —¿A mí me estás diciendo? Ahhh, me parece que sos un violento, Rolando…

Hanglin: —Sí, a vos…

Conte: —Gracias por todo, sos un violento.

En ese momento, Rodrigo Lussich intervino y decidió ponerle punto final a la entrevista: "Hay que sacar del aire a Rolando. Lo siento mucho… lo siento enormemente, tenemos que sacar del aire a Rolando Hanglin, un tipo respetadísimo que yo tengo particularmente como referente en el periodismo por su trabajo radial al que aprecio, pero no lo conozco, pero este momento no es para seguir al aire. Haciendo callar a una mujer, en este caso a la conductora del programa, no lo deja bien parado".

Fuente: Teleshow