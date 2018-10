Tras su separación, la ex de Cabré enciende las redes

Se separó de Nicolás Cabré poco antes de que el actor iniciara su relación con Laurita Fernández. Si bien siempre cultivó el bajo perfil, ahora Josefina Silveyra comenzó a mostrarse más sensual en las redes.

Lanzada a consolidar su carrera como cantante, la joven artista compartió una serie de fotos de cara a lo que será su acústico del próximo 19 de octubre en el Paseo La Plaza con una pose muy seductora.

"Yo estoy muy bien, por lanzar mi corte musical, que es lo que más me importa en este momento. Estoy súper enfocada en el trabajo y mega contenta porque es algo que quiero hacer hace un montón", afirmó recientemente, cuando la consultaron acerca del romance de su ex con la jurado del Bailando.

"Prefiero no hablar del tema, no me interesa. Es algo que ya no me pone en el medio, prefiero no opinar. La realidad es que lo respeto muchísimo y no sé si tiene ganas de hablar de eso, no sé qué opinar de la situación", agregó al respecto la morocha.