Tinelli habló sobre el viaje de Darthés a Brasil

Marcelo Tinelli aprovechó la final del Bailando 2018 para realizar una profunda autocrítica y referirse al cambio que se está dando gracias a la lucha de las mujeres. El conductor también habló sobre la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación, y el viaje del a Brasil.

Además de consagrar a Sofía Morandi y Julián Serrano como los ganadores del certamen, el último programa de ShowMatch fue el momento perfecto para que Marcelo Tinelli hiciera una gran autocrítica sobre el trato que se le dio a las mujeres en el programa en el pasado.

Consultado por la cámara de Nosotros a la Mañana, Tinelli continuó con su reflexión: “Yo me siento siempre aprendiendo. No solamente en este caso, en el tema que nos mueve como sociedad, esta enseñanza que nos dan las mujeres, esta lucha y el empoderamiento femenino, sobre todo para las personas que venimos con otros códigos, y otros códigos televisivos. Está bueno decir que tenemos algo para aprender y crecer. No me da vergüenza decir ‘esto no lo voy a volver a hacer’. Uno evoluciona, con mis hijas, mi mujer… Ver lo que está haciendo el colectivo Actrices Argentinas, eso te hace ser mejor persona y mejor productor. Puedo mirar los tapes y decir ‘eso existió’, pero hoy estamos en otra etapa diferente, evolucionando“.

Luego, al preguntarle si se reunió con abogados tras conocerse la denuncia de Thelma Fardín, quien en ese momento integraba el elenco de Patito feo, tira producida por su productora, dijo: “No, para nada. No hablamos con abogados. Nosotros hicimos un programa hermoso. Las giras que fueron por centroamérica y por el norte la hizo otra empresa también. Nosotros fuimos muy responsables. De hecho, viajaban los padres de todos los menores, el papá y mamá de Laura Esquivel, el papá y mamá de Brenda Asnicar. Los chicos estuvieron muy contenidos y cuidados siempre por los productores. Eso es lo que sabíamos nosotros“.

Siguiendo con el tema, el conductor dijo estar sorprendido con la denuncia contra Darthés y expresó su total apoyo a Fardín: “Sí, me sorprendió muchísimo y me sorprendió mucho el relato de Thelma. Hablé con ella y me solidaricé enseguida con ella porque es un caso que no se puede dejar pasar por alto”.

Por último, sobre el viaje del actor a Brasil, de donde es oriundo, opinó: “Me pareció raro”, cerró Tinelli sin ahondar en el tema.

Fuente: Exitoína