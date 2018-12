Tinelli: autocrítica y fecha de inicio del Bailando 2019

En su última gala, Jimena Barón salió a la pista muy emocionada y le agradeció a Marcelo Tinelli el nuevo rumbo del programa.

"Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres... que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes; te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante", arrancó Jimena.

Y agregó, tras las críticas que a diario el Bailando recibe en las redes por algunos chistes y bromas en que las mujeres no la pasaban del todo bien: "No condenemos, agradezcamos a gente como vos que también cambia".

Luego, fue Marcelo quien tomó la palabra para completar: "Hay dos palabras que esta noche tienen mucho que ver. Aprender, que a muchos les cuesta y a otros no, pero es importante hacerlo. Uno siempre puede ser mejor. Así como uno tiene que arrancar de cero, armando una nueva empresa, una nueva productora. Es un aprendizaje y un agradecimiento", arrancó a decir.

"Yo jamás pensé que podía volver a tener un hijo a los 54 años, sin embargo, tener un hijo me hace aprender un montón de materias que las tenía resueltas. Esa universidad de la paternidad ya la había pasado. Le quiero agradecer a mi mujer y a Lolo, mi hijo, que me enseña todos los días", agregó.

"Les quiero agradecer al colectivo Actrices Argentinas y fundamentalmente a las mujeres. Porque este cambio que estamos viviendo todos, o por lo menos nosotros, que venimos de una generación diferente, donde por ahí hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás...", añadió.

"A mí me enseñan las mujeres de mi casa. Mi mujer, mis tres hijas, me enseña Jimena, Laurita, Flor, las productoras, a ser mejores personas. Hay un montón de cosas que uno ha hecho y que hoy no las haría ni en pedo. Realmente no las haría y no desde un lugar de 'bueno, sí, porque conviene' . Uno siente un cambio grande y un compromiso hermoso", concluyó.

Por otro lado y como todos los años, Marcelo Tinelli y Adrián Suar como todos los años, Adrián Suar visitó a Marcelo Tinelli en el último programa de ShowMatch y, además de las clásicas chicanas entre ambos, el conductor le puso fecha de regreso al Bailando.

"Te doy la bienvenida y la despedida", arrancó Suar, en referencia a la corta duración del Bailando de este año.

Más tarde, Tinelli le pidió al "Chueco" un balance de la temporada televisiva: "Fue un año que se luchó, que se trabajó... Pero tuve años peores. Viste cuando la pelota no dobla ni entra...", se rió Suar.

Luego, hablaron del regreso del programa en 2019.

"Confirmado, vamos a decir algo acá que lo iba a decir antes de que termine el programa, el 8 de abril estamos en el aire", aseguró Marcelo.

"Dijiste lo mismo el año pasado", lo "chicaneó" Adrián.

"El año que viene es un día antes, duplico la apuesta. Después de 'Argentina tierra de amor y venganza' entramos nosotros", replicó Tinelli.

Fuente: Primicias Ya