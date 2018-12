Thelma repudió el viaje de Darthés a Brasil

Luego de que Juan Darthés viaje a Brasil junto a sus hijos, Thelma Fardín, quien lo denunció por violación, opinó sin filtro en sus redes sociales.

"Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal", escribió la actriz.

Luego expresó: "Cuando me recriminan '¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario'. Yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. 'Esperá a que la justicia actúe' me dicen. ¿Qué justicia?".

Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por abuso sexual. La joven contó que el terrible hecho sucedió durante una gira teatral de Patito Feo en 2009.

Fuente: Diario Show