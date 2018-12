Thelma Fardin: "Me costó aceptar que me violaron"

Un día después de revelar que denunció a Juan Darthés por violarla cuando tenía 16 años, Thelma Fardin volvió a expresarse públicamente para agradecer el apoyo recibido tanto de colegas como de admiradores y del colectivo feminista.

"'Mirá cómo me ponés' no es la única frase que este tipo me dejó. 'Siempre vas a tener trabajo, porque a donde vaya venís conmigo', proponiéndome una especie de pacto macabro. No le bastaba mostrarme quién mandaba, quién tenía poder", describió la joven en un extenso hilo en Twitter.

“Mirá cómo me ponés” no es la única frase que este tipo me dejó. “Siempre vas a tener trabajo, porque a donde vaya venís conmigo” proponiéndome una especie de pacto macabro. No le bastaba mostrarme quién mandaba, quién tenía poder; — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

Me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Para todos estaba viviendo un momento de éxito: aviones, estadios con 20 mil personas, fans agolpados en la puerta del hotel cinco estrellas… — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

Además, la actriz se refirió al camino que recorrió hasta que se sintió segura para denunciar a Darthés, de 54 años, por haberla violado en un hotel de Nicaragua durante una gira del elenco de "Patito feo" en 2009.

"Desde que decidí hacerme cargo de lo que me pasó no paro de sentir que tengo que estar a la altura. Tengo que saber más, de feminismo, de leyes, de psicología, de cómo va a reaccionar la sociedad. Tengo que tener estrategias, ser fuerte, ser una mujer preparada. Adquirir conocimiento como si solo denunciar que me violaron no fuera algo de lo que pueda apropiarme. Como si para hacerlo y no dejar espacio a dudas tuviera que tener un doctorado en Harvard con especialización en violencia de género", escribió la joven.

"La cuento porque aunque me dé miedo exponerme a todo lo que viene por hablar, sé que es más caro el precio de callar. No se callen. Me carcomió mucho tiempo, dañó mi autoestima, mis vínculos, mi seguridad en el trabajo. Por eso hablo", expresó.