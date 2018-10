The good cop: buenos policías, malas historias

Durante los últimos años los shows policiales se fueron volviendo cada vez más oscuro. Probablemente no sea culpa de quienes los crean, si no de un público cada vez más interesado en ver cómo se cometen y resuelven los crímenes más retorcidos que puedan salir de la mente humana.

Mindhunter, Sharp objects, The sinner o True detective son sólo algunos ejemplos de los policiales oscuros que cautivaron a audiencias y críticos por igual, con casos espeluznantes que muchas veces quedaron resueltos sólo de manera parcial. The good cop no tiene nada que ver con esas series, sacando el hecho de que su personaje principal es un detective.

La nueva comedia de Andy Breckman -creador de la aclamada Monk- intenta llegar al público más amplio posible, pero en el proceso termina siendo un producto tan decididamente mediocre, que es difícil que se transforme en la favorita de nadie. El propio Breckman admitió en una entrevista que el show que quiso producir era “alegre, apropiado para la familia y una celebración de la resolución de rompecabezas clásica”. Lamentablemente, esas características parecen significar “muchas veces absurdo, simplón y sin ningún interés en contar una historia interesante”.

No hay mucha profundidad en ningún sentido: el detective Anthony Caruso Jr. (Josh Groban) se ve obligado a convivir con su padre, un ex policía corrupto pero encantador: Big Tony Caruso, interpretado por Tony Danza (uno de los posibles jefes de la sitcom ¿Quién es el jefe?). En el primer capítulo se ve la imposibilidad que tiene Anthony en incumplir cualquier regla, y la facilidad con la que su padre lo hace, y a lo largo de los capítulos se ve que lo siguen haciendo sin variación alguna.

Los misterios que resuelven son de lo más mundano: generalmente hay un asesinato, pasando los 20 minutos la serie -generalmente de manera inexplicable- cuenta quién es el asesino, y los últimos 20 minutos son dedicados a ver cómo se resuelve el caso. Lo más probable es que se trate de una coincidencia o un golpe de suerte, ya que en The good cop no hay un solo personaje que parezca capaz de hacer bien su trabajo o resolver un problema por más sencillo que sea. En uno de los capítulos, el detective Caruso se transforma en una estrella del bowling gracias a una bola que puede ser guiada mediante un teléfono, pero no se da cuenta a pesar de ser un policía de rango encargado de utilizar su poder mental para encontrarle la vuelta a complejos casos.

Si hay algo que salva a la serie es la simpatía de sus actores. Está bien, no son los papeles más complejos de la historia ni mucho menos, pero se requiere cierto carisma para levantar una serie que no se esfuerza en lo más mínimo en ser interesante. El trabajo de Danza es correcto, y a pesar de que Big Tony nunca da muestras de evolucionar un ápice, siempre es simpático.

Con los antecedentes de Breckam, específicamente Monk, es difícil entender como The good cop terminó siendo tan insípida. Aunque su intención haya sido no ofender a nadie ni que nada lo que pase en el programa resultara aunque sea un poco molesto, es imposible apreciar algo bueno en el producto final. Por suerte, si alguien quiere ver unas erie de policías en la que no haya asesinatos violentos, y sea para -casi- toda la familia, está Brooklyn Nine-Nine.

The good cop tiene una temporada de 10 capítulos en Netflix.