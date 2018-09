Tenso cruce entre Nico Vázquez y la China Suárez

La China Suárez, Nico Vázquez y Gimena Accardi se hicieron muy amigos en la grabación de Casi Ángeles y su vínculo continuó años después. Sin embargo, a fines del 2017, la pareja de actores sorprendió a todos al revelar que la relación se había terminado debido a la mala actitud de la actriz luego de la muerte de Santiago Vázquez, hermano de Nico.

"Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", había dicho Gimena en ese momento.

Desde entonces, ninguno se había vuelto a cruzar. Sin embargo, el miércoles a la noche Nico y la China actuaron juntos en ViveRo, el homenaje a Romina Yan en el Gran Rex.

Nico fue uno de los encargados de conducir la previa del evento y vivió un tenso momento al entrevistar a quien fue su gran amiga.

"Bueno la tengo a la China Suárez acá. Sos familia de Cris. Esta también es tu casa. Vos creciste acá, crecimos acá", comenzó diciendo el actor. Nerviosa, la China cambió de tema y sin mirar a Nico Vázquez a los ojos bromeó: "Me senté pegadita a Abel Pintos a ver si me contagia un poco de talento".

"Es muy emocionante todo para mí también es una locura compartir con estos pedazos de artistas, así que estoy feliz de que me haya convocado Cris. Estar con mis hijas acá y con los técnicos que son los mismos de siempre, feliz", agregó.

Una vez comenzado el show, en ningún momento ambos compartieron escena y a la hora del saludo final estuvieron bien separados.

Fuente: Diario Show