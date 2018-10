Susana Giménez habló de la serie que se basará en su vida

En medio de la marea arrasadora de series -con lo que viene, con lo que vuelve, lo que se proyecta, lo que termina-, la noticia de que se realizará una sobre la vida de Susana Giménez sorprendió en las redacciones el martes a la noche. Y, en medio del silencio general sobre quién, cuándo y dónde, Susana decidió romper el silencio y hablar en exclusiva con Clarín: “Quiero que de mí haga una chica desconocida”.

-¿Por qué?

-Porque no es fácil hacer de mí. Me gustaría que ese papel lo interpretara alguien nuevo, como sucedió con la película El ángel. Eso fue fabuloso: los Ortega (Luis y Sebastián) encontraron en Toto Ferro al personaje perfecto para hacer de (Carlos Eduardo) Robledo Puch.

Hace unas semanas se supo que Celeste Cid había sido elegida para hacer de Susana en la miniserie sobre Carlos Monzón y, en el verano, fue la China Suárez quien la recreó en su juventud para Sandro de América, que emitió Telefe: “No me gustó cómo me hizo”.

Por eso, ahora que le cedió los derechos a Gustavo Yankelevich para que él pueda contar su historia en la TV, ella se inclina “por una cara nueva. Alguien que no haya hecho otra cosa, que tenga la frescura de la primera vez”.

El comunicado de RGB que llegó vía mail, con el visto bueno por parte de la diva, anunciaba que “la serie de TV estará centrada en la vida personal y profesional de Susana Giménez”. Y agregaba el testimonio de Yankelevich: “Tengo el honor de haber sido elegido por Susana para llevar adelante este proyecto maravilloso”. Para él, la vida de Su "merece ser contada”.

A punto de embarcar hacia su casa de Punta del Este (“Necesito descansar porque estoy molida”), desde donde luego partirá hacia Colombia para grabar el tercer especial del año junto al cantante Maluma (los otros fueron con el futbolista Carlos Tevez y la mexicana Verónica Castro), la actriz y conductora confesó que al principio la idea de la serie propia no le gustaba demasiado. “Yo no quería mucho, pero Gustavo insistió, con sus buenos argumentos, y me convenció. Por ahora es lo único que hay, mi 'Sí, dale'. Lo que dejé en claro fue 'Okey, pero ocupate vos si querés'.Porque yo, la verdad, no tengo ganas de sentarme horas y horas a contarle a alguien cómo fue mi vida. Ni loca hago eso”.

Con los bolsos listos y la promesa de “apagar el teléfono unos días porque esto va a ser una locura con todo el mundo queriendo saber cuándo se estrena”, le contó a Clarín que “lo que está firme es la intención de hacerla, pero todavía no está el proyecto en marcha. ¿Viste cómo son ahora las cosas en la tele?: se sale a buscar socios, producciones, pantalla, está todo medio en el aire todavía... Es un modo diferente al que yo conozco”.

Sabe que, más allá de quién haga de ella, el interés general radica también en qué se va a contar y qué no: “Llegado el momento me tendré que sentar con los autores y ver desde qué lado se aplica. Porque tampoco tiene que ser una aburrida, pero no sé bien qué puede interesar de mí”.

-Convengamos que tuviste momentos picantes, agitados...

-Ah, eso sí, tengo una vida grossa. Puedo decir tranquilamente que he vivido diez vidas en una, pero no sería un caso como el del padre de Luis Miguel, que lo maltrataba, le hacía de todo... Y encima con un hijo divino como es Luismi, amado por todas las minas. Un sol, yo lo amo.

-¿Te da miedo de que en algún momento la historia se te vaya de las manos en busca del impacto televisivo?

-No, porque yo confío mucho en Gustavo. Es un tipo muy serio, sabe hacer las cosas, es prolijo, piola, sabe de tele como nadie. Y es mi amigo. Me insistió mucho y él me puede.

Un ratito antes de tomar el avión que la llevó a Uruguay, Susana recibió en su casa a Darío Turovelzky, director de Contenidos Globales de Telefe, y al productor ejecutivo Federico Levrino, para ajustar detalles de las notas que realizará en Colombia con Maluma y para charlar sobre posibles historias que la puedan tener a ella como protagonista el año que viene.

Así, mientras ella analiza la chance de meterse en la piel de otros personajes, ya debe haber varias cabezas pensando en quién será -en términos de ficción- la nueva Susana de la TV.

Fuente: Silvina Lamazares para Clarín