Sol Pérez se cruzó fuerte con una seguidora

Sol Pérez genera amor y odio en el público. Esto se refleja en las redes sociales, donde la rubia recibe halagos y duros comentarios.

En esta oportunidad, la rubia realizaba un móvil para "Involucrados" junto a Soledad Silveira y una usuaria de Twitter la criticó lapidaria: "¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas?".

No tenía el celular en la mano pelotuda. Estaba mirando el retorno que no me funcionaba y no podía escuchar el piso. Viste que a veces hay que cerrar el orto? https://t.co/mdaAl2TNRg — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 11 de enero de 2019

Entonces, Sol le contestó sin filtro y con un fuerte mensaje: "No tenía el celular en la mano pelot.... Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. ¿Viste que a veces hay que cerrar el ort...?"

La respuesta de Sol sorprendió al resto de sus seguidores ya que no suele reaccionar de esta manera. Por eso, la ex "Chica del clima" justificó su reacción y escribió: "Hoy no me cabe una".