Sol Pérez habló sobre su polémico video: "Soy yo"

Ayer se filtró un video donde se puede ver a Sol Pérez rompiendo un auto en plena calle con un bate de béisbol.

"¿Qué pasó? Nada, es un juego. No pasó nada", dijo y agregó: "Es divertidísimo, van a ver". Ante el pedido de más detalles, Sol siguió: "Es un juego, no puedo decir nada. Ya van a ver".

Luego bromeó: "me lo regaló mi ex y lo hice mier... No, en serio. No pasa nada. Hacen un lío de un video que no es tanto. Yo soy efervescente, pero de ahi a que agarre un palo, es muy fuerte".

Al parecer, se trata de una estrategia de marketing para alguna marca.