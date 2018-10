Sol Pérez: "Siento que tengo que venir, gatear y chupar el piso"

La presencia de Sol Pérez en la pista del Bailando siempre es bienvenida por el público. Y si a esto le sumamos que en la Salsa de a tres tenía como invitada a Rocío Guirao Díaz, el encanto de ambas era casi como una garantía de buena performance asegurada.

Sin embargo, el jurado estuvo lejos de verse seducido por la presentación de la ex chica del clima, y todas las miradas apuntaron especialmente a ella.

"Medio como que te han pegado a vos, te perdiste", le dijo Marcelo Tinelli luego de que le dieran el puntaje.

"Sí, me perdí. Pero igualmente lo de la pisada y todo, yo lo voy ganando con el tiempo. No soy bailarina, tal vez me hacen cosas súper exigentes, porque me exigen un montón. Sole es la mejor coach del mundo, pero siento que me exigen un montón y de verdad yo quiero rendir lo que me exigen, pero me cuesta. Esto de "sos una bomba pero no lo podés sacar. Bueno, loco, es lo que hay, si no lo puedo sacar es porque no hay más que esto. Entonces es como que intento, intento, y también eso es presión, presión", estalló la vedette.

"Pero el año pasado bailabas fenómeno, este fuiste para atrás en todo. Ahora como que te agarró una cosa de pánico escénico", le dijo el conductor en tono de broma.

"No, no tengo pánico escénico, pero no es que hay una bomba dentro mío. Me puedo esforzar bailando y de verdad que me voy a esforzar porque me gusta estar en el Bailando y hago todo por estar, y voy a hacer todo por estar y mejorar, pero el tema es que siento como que se me sobreexige algo que realmente no puedo dar, no lo puedo dar", sentenció Sol.

"Sol, sabés por qué te exigen, porque lo podés dar", trató de incentivarla Laurita Fernández.

"Yo eso lo re entiendo y con Sole lo trabajamos todos los días, pero siento que otros hacen una pasadita y 'ay, divino', y la piba se mata y 'ay, no me trasmitió…'", lanzó la panelista de Los Especialistas del Show.

"Pero Sol, ¿vos querés la mejor nota o querés hacer un buen show y bailar tremendamente?", le preguntó la jurado.

"No, la nota no me interesa. Es más, me reí y no me quejo de la nota, y no hice algo bueno para tener un puntaje mejor, pero siento que se me exige y no puedo, literal no puedo", respondió la escultural rubia.

"Una mujer que erotiza a la Argentina entera, que tiene una relación con su cuerpo de mucha libertad, que se la recontra aplaudo como mujer, quiero verla en la pista", le pidió Florencia Peña.

"Veo que estás como presionada", le dijo Marcelo.

"Claro, siento mucha presión. Está bien, yo me saco un montón de fotos, y juego, pero yo soy re vergonzosa, a mí me cuesta, yo no voy a seducir a ningún lado. Una foto no me va a determinar como mujer, y siento que tal vez mis fotos me determinan como bomba sexy sexual, tengo que venir, gatear y chupar el piso", subrayó.

"No, es una fuerza interna que vemos como que hay un blindex y no terminás de traspasar", le dijo Peña.

"Es que de verdad soy vergonzosa y me cuesta un montón. Y vengo y tengo que ser la bomba sexy sexual y digo no, mier…", concluyó Sol.

