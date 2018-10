Sería inminente la llegada de Luis Miguel a la Argentina

Luis Miguel estaría por llegar esta semana a la Argentina para grabar un comercial junto a Diego Boneta, el actor que lo interpreta en Luis Miguel, la serie.

La información la dio a conocer Jorge Rial en Twitter, mientras que Ángel de Brito sumó datos.

"Para los que preguntan. #LuisMiguel viene por un día. Graba la publicidad de un agua mineral y se va. No tiene previsto ni presentaciones ni notas. Todos firmaron un acuerdo de confidencialidad que incluye no hablarle ni mirarlo a los ojos. Posta", comentó el ex conductor de Intrusos.

Según De Brito, la información de Rial puede ser cierta, ya que desde la discográfica del músico lo llamaron de inmediato para negar el dato y mantener el operativo en secreto, por cuestiones de contrato.

"El mismo día que Rial dijo eso me llamaron de la discográfica, que nunca me llaman para nada, para desmentirme la información. Me dijeron 'ponelo porque lo que dice Rial es mentira'", aseguró el periodista, dando a entender las intenciones de la empresa para que no se filtre más información.

"En su agenda Luis Miguel tiene tiempo para hacer un vuelo hasta acá. Tiene reservado un rango de días. Podría llegar martes, miérciles, jueves. por tres horas. Viene, hace una escena y se va. Puede ser perfectamente. Tiene que ser esta semana. Hasta el sábado mínimo se queda Boneta", concluyó.

Fuente: Rating Cero