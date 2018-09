Ronnie Arias: "Las drogas son hasta los 30"

Hace tan solo dos años Ronnie Arias habló por primera vez de su salud: el conductor había sido diagnosticado con cáncer de garganta que superó gracias a una efectiva operación y el tratamiento de rayos.

“Nunca tuve miedo de morirme, sí de quedarme mudo”, confesó ahora Ronnie y sobre la situación actual de su salud explicó: “Cuando cambia la temperatura abruptamente genero más mucosidad que una persona común porque recibí muchos rayos en el cuello y el cuerpo necesita lubricar más la zona”.

Al principio, los controles eran cada tres meses, luego cada seis y actualmente solo se realiza un control anual: “Los dos primeros años me asusté mucho con el cáncer pero ahora ando con las mini dosis de solución salina… Pasé de la cocaína de los 80 a la solución salina”, confesó entre risas.

Al respecto, reveló una polémica conversación que tuvo con Juan Castro: “Yo le decía siempre: ‘Juan, las drogas son hasta los 30 años’. Después uno tiene que encaminar la vida para otro lado, porque la vida es otra. El tiempo de experimentación es algo que nos pasa a todos como adolescentes y es hasta esa edad. Yo corté a los 30 porque llega un momento en que uno tiene que hacerse cargo de los vicios y cambiarlos”.

Al ser consultado sobre como hizo, indicó: “Dejar las drogas fue una decisión mía, me dije: ‘esto no va más’. No sentí que me fuera a costar porque fue una decisión. Era un ‘chanchito’. He sido excesivo cuando hubo que serlo. De eso se trata vivir. Hoy los excesos pasan por entrenar. Las adicciones no se curan, se cambian. Y uno tiene que mejorar”.

“Después de los 30 hay que cambiar un poco la máquina. Uno va cambiando los grupos también. Ya no tengo amigos de ese estilo”, aseguró Ronnie en Modo sábado.

