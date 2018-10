Rolando Hanglin cargó contra las feministas: "Son fascistas"

Ayer protagonizó una fuerte polémica con Carla Conte durante su diálogo con Confrontados, lo que obligó a los conductores a tener que tomar la determinación de sacarlo del aire.

Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentido, Rolando Hanglin redobló la apuesta durante su visita al programa Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América.

"No me muevo ni un milímetro de lo que hice. No me importa si se sintió mal. Yo estaba dando mi opinión. Que no salga a defender a una mina que es chorra. Que se calle la boca", afirmó el conductor radial, quien fue cuestionado por decirle "vos callate" a la ex participante del Bailando.

"Las feministas son fascistas. Son una forma de autoritarismo, entonces no te dejan hablar y te sacan el micrófono, como los militares. Eso no se hace, si invitás a alguien a hablar, dejalo hablar", se despachó contra el colectivo que tanta fuerza tomó en el último tiempo en nuestro país.

"Yo estoy en contra del cambio cultural, estoy en contra del feminismo, lo rechazo. Adoro a la mujer, pero al feminismo lo rechazo visceralmente, me parece desagradable injusto", sentenció, y, cuando la conductora le preguntó sobre el machismo, afirmó: "no existe, murió hace 100 años".

"Ustedes están equivocadas todas, están todas meloneadas con el feminismo, un poquito más, un poquito menos. Creen que están haciendo la revolución y no es una revolución, están rompiendo la familia, es un desastre", sentenció.

"Una cosa son las fundadoras del feminismo y otra son las actuales, que no tienen ni idea del feminismo ni de la historia del feminismo", agregó.

"El feminismo no cesa de clavar una grieta entre hombres y mujeres. Se revelan contra un tipo que es manso, que les tiene miedo, porque la mujer grita, insulta, y el hombre no puede pegar porque te dan prisión perpetua", fue otra de sus polémicas apreciaciones.

"El hombre está asustado porque la mujer es insolente y agresiva. Bueno, no todas, algunas", remarcó al respecto.

"Somos desiguales, el hombre tiene sus puntos fuertes y la mujer los suyos. El hombre tiene un plus de fuerza física, de resistencia y poder de sacrificio. Y la mujer otro campo diferente en el cual es superior, y los dos juntos forman una pareja, punto", concluyó.