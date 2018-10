Robbie Williams deja las redes sociales: el motivo

Robbie Williams es otra de las celebridades que ha decidido abandonar las redes sociales, ya que dice no soportar tanto 'odio' en los comentarios de los llamados 'trolls'.

El músico británico decidió dejar que sus redes las administren personas de su staff, y comentó al diario The Sun: "He tenido que largarme de las redes sociales, ya no leo lo que se dice de mí en Twitter y en otros sitios. El amor que puedes recibir es masivo en muchas ocasiones, pero los niveles de odio que se manejan ahí son incluso mayores, y tienes la sensación de que el mundo se está acabando, creo que si la mitad del Reino Unido me odia, deben ser como 50 millones de personas".

"Es que estamos hablando de un montón de gente que tiene acceso a ti, se acaba metiendo en tu cabeza y te hacen sentir fatal", dijo Williams, quien ha sufrido frecuentemente crisis de ansiedad y depresión a lo largo de su vida.

Hace apenas una semana, el músico y su esposa Ayda Field recibieron a su tercer hijo, un feliz acontecimiento que Williams no quiso ver empañado por los feroces comentarios de los 'trolls'.

Fuente: Primicias Ya