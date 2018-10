Rial publicó una polémica foto y Jaitt respondió con una amenaza

El enfrentamiento que mantienen Jorge Rial y Natacha Jaitt, con cruces y acusaciones, tuvo un nuevo round en las redes sociales a raíz de una imagen que publicó el conductor.

“Me mando una carta documento el tal @yamilsantoro. Parece que se enojó por algo que dije en este antro. El pibe es el que está en calzoncillos con @PatoBullrich ? Irá vestido a la mediación?”, escribió el periodista en Twitter junto a una fotografía en la que también aparece Jaitt en ropa interior.

A pesar que Rial prefirió no nombrar a Natacha, la morocha recogió el guante y salió al cruce. “Ajajajaja me río FUERTE con la foto que subiste, que sabés muy bien que estoy Yo también, y pertenece Justo a la MARCHA contra tu socio y amiguito Boudou ,ex de tu dealer Kampfer, Sentíme, por qué mejor no te ocupas de ser PADRE, ABUELO, HOMBRE. AH Y DEVOLVÉ LA GUITA SOBRECITOS!!!“, disparó Jaitt enfurecida.

“Y no te olvides que en esa misma foto tenés otra mediación, conmigo ajajaja GIL. Y si quiero voy en pelotas, porque me vestiré en un shopping después con toda la q tendrás que poner“, sentenció para terminar.

Me mando una carta documento el tal @yamilsantoro. Parece que se enojo por algo que dije en este antro. El pibe es el que está en calzoncillos con @PatoBullrich ? Irá vestido a la mediación? pic.twitter.com/rb8xmEXqtD — JORGE RIAL (@rialjorge) 4 de octubre de 2018

Fuente: Exitoína