Reina Reech contó que su padrastro quiso busar de ella cuando tenía 13 años

Tras el testimonio de Thelma Fardin y su acusación por violación a Juan Darthés, varias mujeres y famosas se animaron a contar y denunciar sus experiencias personales. En esta oportunidad, fue Reina Reech quien contó con nombre y apellido la aberrante situación que vivió con su padrastro cuando era una niña.

“Siento la necesidad de hablar de decirlo, porque marcó mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón: mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí”, conto Reina por primera vez.

“Uf cuesta escribirlo, me inunda una profunda angustia”, expresó Reech en su cuenta de Instagram y denunció a quien quiso abusar de ella en su niñez: “Entiendo a cada mujer que calla, no sé si esta es la forma de liberar el dolor, el miedo que sentí en ese momento, pero basta de callar, basta de pensar compasivamente en mi agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados, Buby Labecchia me hizo pasar el momento más traumático de mi vida, me sentí sola, con un vacío inmenso que aún hoy me cuesta llenar”.

La artista reconoció cómo el discurso de Thelma y el impactante video de su denuncia la impulsó a contar su propia experiencia: “Aún ahora con estas palabras libradas en este texto, me cuesta decidir exponerlo. Soy una mujer grande, tengo 60 años, ¿y tuve que ver a una mujer @soythelmafardin de 26 años atreverse, para pensar en decir esto?”, admitió.

Y finalizó con un mensaje de aliento a quienes hayan sufrido situaciones de abuso: “¡Basta mujeres, alcemos nuestra voz, es la única forma de protegernos, de liberarnos y que ahora sean ellos los que teman, ellos los que ya no se atrevan a volver a hacerlo! Y muchos dirán ¿a todas les pasó algo tan terrible? ¡Y si! Parece que a la mayoría, y a ellos también, a muchos amigos también los han abusado”.

Fuente: Rating Cero