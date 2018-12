Reapareció Chano Charpentier tras la denuncia de Militta Bora

En medio del movimiento #MiraComoNosPonemos y #NoEsNo, la cantante Militta Bora presentó una denuncia contra Chano Charpentier por abuso sexual con acceso carnal. El músico, lejos de referirse a las acusaciones, reapareció en las redes con una noticia sobre su carrera.

"Este lunes. El Otro", publicó Chano junto a la tapa de su nuevo disco y los nombres de las diez canciones que contiene. Si bien la publicación obtuvo el aval de alguno de sus fanáticos, muchos otros le cuestionaron que lo haga al día siguiente de que Militta comunicara la denuncia.

Además del anuncio de su nuevo disco, compartió una frase de su tema Naistumichiu: "Cascabel, retrato de lástima, de algún hechizo hecho mal. Muñeca el pincel, que pinta tus ojos, deja borroso a todo el Universo".

Cascabel, retrato de lástima, de algún hechizo hecho mal ��.

Muñeca el pincel, que pinta tus ojos, deja borroso a todo el Universo https://t.co/1c74HI6OM7 — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 15 de diciembre de 2018

"Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que 'no'. Hubo un hecho de violación", manifestó Militta.

