¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Luciano Castro?

Desde que se publicaron las historias de Sabrina Rojas y los chats de Luciano Castro, la atención de los medios se disparó en aquel conflicto de "pareja" y todo lo demás pasó a un segundo plano.

Sin embargo, ninguno de los dos decidió contar lo que realmente sucedió ya que prefieren "no hablar para no darle más trascendencia y desactivar todo". Así se lo manifestó la rubia a Ángel De Brito.

No obstante, el conductor de Los Ángeles de la Mañana no guardó la información y contó lo que realmente sucedió aquel día en el que se desató la polémica entre la pareja.

Al respecto advirtió: "El día de las historias de Instagram que se publicaron hubo una discusión muy fuerte. Uno de los dos terminó fuera de la casa, después volvió y ahora está esta realidad que estamos viviendo. Luciano estaba muy nervioso con todo esto de las historias de Instagram".

"Ella no me reconoce nada de esto, lo quiero aclarar. Pero yo averigüé por otros lados que sí, hubo una discusión, que ella se fue de la casa un rato, después volvió, se amigaron y se tranquilizó la cosa. Pero algo pasó que no sabemos qué", concluyó.

Fuente: Diario Show