Preocupación por Miguel Bosé tras un video que publicó

"Para todos un espléndido 2019. Que venga lo mejor de lo mejor y gracias por este espléndido 2018. Hasta siempre ¡Os quiero!, chao", se escucha a Miguel Bosé en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La apariencia del cantante, el tono de voz y la manera en que se expresó derivó en una serie de comentarios de los usuarios sobre la salud del artista.

"Para felicitar las fiestas en esas condiciones físicas mejor no salir xq te van a llover críticas, parece que acabas de salir de dormir de un cajero automático", escribió un usuario.

"Miguel esa barba y esa voz no me gustan nada... algo te pasa, no sé.... no eres el mismo .Todos nos hacemos mayores, no hay ninguna duda, pero no se trata de eso, es algo más allá. Cuidate", fue otro de los mensajes.

"Madre mía... pero como está ese hombre....si no puede ni hablar.....que es lo que le ha pasado? O que tiene...?", comentó un seguidor.