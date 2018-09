Preocupación por Charly García: se bajó del escenario en pleno show

Un problema de salud obligó al músico Charly García a terminar el espectáculo La torre de Tesla en Rosario cuando el show no había finalizado. Hubo enojo por parte de algunos que se quedaron con la ganas de más y preocupación ya que más de una vez bajaron el telón del escenario para atenderlo.

Charly había tocado apenas 13 de los 25 temas de la lista. Uno de los organizadores, José Palazzo, publicó en su cuenta de Twitter: "Faltaron cuatro temas pero no se sentía bien y preferimos terminarlo".

Termino el show de charly , faltaron 4 temas pero no se sentía bien y preferímos terminarlo . pic.twitter.com/DpQfBqOWit — jose palazzo (@josedpalazzo) 6 de septiembre de 2018

Su mensaje desató una ola de comentarios de fans, y que coincidían en que fueron mucho más de cuatro canciones las que le faltó cantar a Charly García.



“Falto medio show. Reprogramación o reembolso”, “Obvio que la prioridad siempre está en la salud de Charly, pero ¡no mientan, no faltaban cuatro temas! Cómo no van a salir avisar al público antes de publicar por Twitter”, “Faltaron más de cuatro temas, no salieron a dar la cara… Estuvimos un montón de tiempo esperando ahí”, “Vengo de ahí. Mínimamente mandá a alguien a que explique cómo está Charly. Nos quedamos una hora más esperando como unos idiotas porque nadie avisó nada. Mala organización. Aguante Charly”, “Palazzo, no me tomes de boludo, tocó 14 de los 25 temas establecidos. No me digas que faltaron cuatro temas. Si sos un tipo serio y se sentía mal cuando empezó el recital lo tendrías que haber terminado sin importar si Charly quería seguir o no... Pero claro, muy serio parece que no sos”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer debajo del post del productor cordobés.

6 horas de cola, viajar, pagar un huevo para que no salga ni siquiera alguien a comunicar!!! — Mariano Emanuel (@MarianoSNM) 6 de septiembre de 2018

A Charly no se le puede reprochar nada. Pero la producción un desastre hermano. Comunicaron por tu Twitter algo que deberían haber dicho desde el minuto 1 a la gente que estuvo haciendo el aguante desde temprano. Se cagaron en el tiempo de la gente — Lore✖ (@LoreAguirre025) 6 de septiembre de 2018

Erqn 25 temas, toco 8, cuando reprograman? — Paula �� (@MariaPaulaBe) 6 de septiembre de 2018

Sería bueno que se reprograme o que se haga un reembolso. Se tocaron 8 temas de 25. No mientan ustedes tambien. No faltaban 4 canciones. El aguante siempre esta pero de boludes ya nos toma el presi. R&R. #CharlyEnRosario — Maxi �� (@7maxi) 6 de septiembre de 2018

Por su parte, el sitio Clarín averiguó que Charly tuvo un problema con la presión arterial. “Los médicos se la midieron después del primer corte que hizo, tras tocar cinco temas. Notaron que le había subido y le sugirieron que no continuara”, adelantó el portal.