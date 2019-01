¿Por qué Marcelo Polino abandonó los trámites de adopción?

Invitado a Almorzando con Mirtha Legrand, Marcelo Polino contó que abandonó los trámites legales para adoptar a un niño después de intentarlo durante seis años. "Me pasó el tiempo", confesó.

"Cada dos años hay que volver a hacer todos los trámites (para adoptar). Hay una carpeta para anotarte y cada dos años tenés que volver a hacerte los estudios, la declaración jurada de bienes, decir dónde va a vivir el niño. Es algo muy invasivo. Lo soporté dos veces, iba a hacer la tercera ahora y desistí", contó Polino, ante la sorpresa de Mirtha, quien le recordó que él le había mencionado su lucha a Mauricio Macri.

"Sí, hablé con el presidente. Todos los gobiernos se conmovieron conmigo pero no hicieron nada", dijo el periodista.

Según su testimonio, le han ofrecido adoptar grupos de tres y cuatro hermanos, pero en ningún momento un niño solo: "No tengo la capacidad, desde la estructura hasta por mis niveles de trabajo, para adoptar un grupo de hermanos. Me parece irresponsable. Mi adopción aspiraba a un niño en edad preescolar, pero no se pudo dar".

"Me pasó el tiempo. No soy la misma persona que hace seis años. Me cambió la vida. Es un ejemplo personal, pero hace seis años mi mamá me podía acompañar. Pero el año pasado no estuvo bien de salud, y tengo que estar pendiente de ella. Las prioridades van cambiando", confesó.

De todas formas, dijo que seguirá colaborando con hogares y otras personas que quieran adoptar: "Con la experiencia que tengo voy a tratar de ayudar a los demás, tengo una red de padres adoptantes con la que colaboro. Es que con el amor no alcanza, este país te aplasta".