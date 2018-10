Polémicas letras de Onda Vaga que hablan del abuso sexual a menores

El blog denunciasondavaga.wordpress.com sigue sumando testimonios contra los integrantes de Onda Vaga. Ya son 43 los relatos de maltrato, abuso y violencia de género. A partir las repercusiones por las denuncias, la agenda de fechas pautadas de la banda en todo el país comenzó a sufrir cancelaciones.

A partir de la gran repercusión de las denuncias, las redes sociales se colmaron de diversos análisis sobre los contenido de algunas letras bastante polémicas que podrían hacer alusión a lo que justamente se denuncia.

"Lolita" es un tema perteneciente al disco Espíritu Salvaje editado en 2010 y ya su título marca un poco lo que representa la letra.

Muchos compartieron ésta, y extractos de otras canciones como "La Menor", que aunque se pueda ligar a la nota musical, por estos días se le encuentran similitudes con los hechos delictivos denunciados.

A propósito de las denuncias contra Onda Vaga: esta letra de ellos tan bella y serena me transmite mucha paz pic.twitter.com/2v1CqBYaig — elauto (@elautotepide) 3 de octubre de 2018

No existe el abuso

Si fue Dios quien quiso

Que encuentre perdido en tus labios

Sabores prohibidos

Viejos conocidos

Vagando sin un calendario

Que no me echen culpas

Sólo te enseñe

A besar en puntas de pie

Debajo del abrigo

Tus ojos son míos

Mi barco navega en tu playa

Ventanas cerradas

Te cubren del sol

Sos la única flor de la casa

Te arrojas del árbol

Aún verde por mi

Tan sólo me queda reír

Que mueran de envidia

Al verme pasar

Por tu pueblo

Prendido a tu mano

Que muerdan sus lenguas

Si quieren hablar

De nosotros no existe el pecado

No oigas a nadie

Que no soy tan cruel

Y ni si te ocurra crecer