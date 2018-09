Polémica: Cinthia Fernández renunció al Bailando

Esta fue una semana negra para el "Bailando". Cinthia Fernández y Laurita Fernández se enfrentaron por una publicidad de un negocio que la rubia niega haber realizado. Pero además, se filtró un audio de Lourdes Sánchez despotricando contra Laurita, en donde la llamó 'villa'. Una de las sospechadas de haberlo dado a conocer es Cinthia, quien se defendió en "Los especialistas del show".

"De este lío no me voy a hacer cargo. Estamos tratando todos de averiguar quién lo hizo. Realmente no fui yo. Me eximo de todo esto", expresó la bailarina.

"El tema es que este booker, este desgraciado, Sebastián Centeno le mandó el audio a Martín Baclini", dijo Cinthia con respecto al ex mánager de Laurita Fernández. "Esta me las va a pagar", finalizó la ex de Matías Defederico.

"Yo sí necesito laburar y tengo una excelente relación con Lourdes. No salí beneficiada de la situación", reconoció luego.

En estos momentos, la producción del Bailando intenta convencer a Cinthia de que no se baje del certamen. ¿Lo conseguirá?

