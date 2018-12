Pico Mónaco confirmó su reconciliación con Pampita

A pesar de estar separados, los encuentros entre Pampita y Pico Mónaco no cesaron. La modelo y el ex tenista aseguraron que era por los hijos de ella, quienes guardan gran cariño por el ex de su mamá.

Sin embargo, en los últimos días se los vio juntos y muy acaramelados en una fiesta. En Los Ángeles de la Mañana le preguntaron a Mónaco si se habían reencontrado y él reveló: "Sí, obviamente hay fotos. Nos vemos con Carolina, tenemos un cariño inmenso. El cariño que yo le tengo a los hijos de Carolina trasciende cualquier vínculo que yo pueda tener con ella. Los quiero un montón, conviví con ellos muchísimo tiempo. Cómo se va a perder ese cariño".

Sin embargo, se atajó con humor: "Vamos paso a paso, como Mostaza".

Fuente: Diario Show