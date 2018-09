Picante discusión entre Esmeralda Mitre y Flor Peña

Esmeralda Mitre sigue sin pasar desapercibida en el Bailando. De actitud filosa y frontal, la actriz no se calló por el bajo puntaje que recibió en su debut. Y se lo dejó bien en claro a Florencia Peña.

“No vengo acá a pelearme, hacer lio. Ante todo, la dignidad. Hice todo mi camino laboral con dignidad y no quiero estar a las patadas como si fuera un carnaval carioca, como dijo Peña, como que estaba borracha en un casamiento. A mí no se me dice borracha”, comentó.

Peña quiso interrumpirla, pero Mitre la frenó en seco. “Estoy hablando yo, gracias, cuando termine te doy la palabra. Me dijeron loca y con la salud mental no se juega, me dijeron borracha, carnaval carioca”, arremetió. Y acotó: “Ahora, si ella está haciendo espejo conmigo, no sé, quizás debería ir al psicólogo. No voy a aguantar que me digan ni borracha ni loca”.

Peña puso paños fríos. “¿Puedo hablar ahora? ¿Me permitís Esmeralda? Te quiero decir dos cosas: cuando te dije que estabas loca como un plumero, te lo dije desde el mejor lugar. Creía que tu desparpajo te podía ayudar, por eso te lo dije. Vos aceptaste este juego. Vos estás parada ahí y yo sentada acá, para evaluarte, no quise destratarte”.

Esmeralda cerró con cierta paz: “te agradezco un montón, pero viste que esto lo ven millones de personas. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Me sentí dolida, me dolió, me tuve que bancar un porrazo fuerte”.

Fuente: Rating Cero