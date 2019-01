Piazza se enfrentó con Mirtha por dichos sobre el abuso

Mirtha Legrand se refirió a un comentario desafortunado sobre los abusos y la homosexualidad que le hizo a Roberto Piazza y el modisto le replicó con dureza.

Sucedió que durante el programa de almuerzos hablaban del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y Sol Pérez dijo: “No recuerdo quién dijo que si te violaba un familiar no era tan una violación”.

"Yo lo dije... a Roberto Piazza", reconoció la conductora. "No, no, lo dijeron en el Congreso", le aseguró la mediática. "No, pero yo le hice un comentario del que me arrepiento", insistió Legrand.

"En vivo de pronto decís una cosa que sale y después tenés que volver a atrás y arrepentirte... le hice un comentario de si un matrimonio gay adopta un niño si alguna vez ese chico podía ser abusado, fuera de lugar totalmente. Yo me arrepiento cuando digo algo que está mal y pido disculpas. Bueno, me disculpé", dijo.

Desde su cuenta de Instagram, Piazza le dijo a la Diva de los Almuerzos: "Lo que me dijiste hace tiempo me dolió muchísimo y te quise hasta como una madre o tía, pero a mí personalmente no me pediste disculpas".

"Pediste disculpas a la comunidad gay y yo no soy una comunidad”, replicó y agregó: “Yo era Robertito cuando te conocí, ese pendejo que llegó de Santa Fe y estuve a tu lado muchos años y me heriste en lo más feo de mi vida y jamás pudimos aclararlo”.

A continuación le replicó mordaz: “Vos me enseñaste a ser memorioso y sólo quien fue violado 10 años, de los 6 a los 17, sabe el sufrimiento y no me ayudaste, como nadie lo hizo más que yo mismo y mi alma. Una pena por vos".

Fuente: RatingCero