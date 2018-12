Perciavalle sobre la denuncia de Thelma Fardin: "No le creo"

Carlos Perciavalle brindó una entrevista en la que criticó con dureza al movimiento feminista, aseguró que no le cree a Thelma Fardin, y arremetió también contra Juan Darthés.

El actor y productor, al ser consultado sobre las denuncias que salieron a la luz en el último tiempo por acoso y abusos, por parte de diferentes mujeres, aseguró que le parecen "un aburrimiento".

"Las mujeres se ponen una tanga y si decís, "qué lindo culo", te mandan preso, dejame de joder, no tienen nada que hacer. Tras que llevan las de ganar en todo, porque el mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe", señaló en diálogo con El País de Uruguay.

Perviavalle manifestó que la supremacía femenina viene "desde Adán y Eva" y arremetió: "Ahora se ofenden, y joden, 'ay que me violó hace 10 años en Nicaragua'. Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre (Darthés) que ni lo nombro porque es un boludo. Pero son artistas. No es gente. ¿Qué joden tanto?".

"Para mí la mujer es superior, siempre lo fue, siempre dije que tiene una neurona más que el hombre y por eso inventan todo esto. ¿Qué más quieren? Esta mujer habla de algo que ocurrió hace diez años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio", añadió.

Al ser consultado puntualmente por la grave acusación por violación que Fardin radicó en la Justicia de Nicaragua contra Darthés, el uruguayo manifestó que "no le cree". "¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco", dijo.

Sobre el caso, remarcó: "Esta chica, pobre, me da lástima (Thelma), que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años... es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar".

"No me gusta nada. Como actor me parece un boludo. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela", manifestó sobre el denunciado.

Fuente: Primicias Ya