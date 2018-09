Pata Villanueva tuvo un "touch ando go" con Del Potro

A sus 66 años, Pata Villanueva no deja de sorprender con sus confesiones. La exmodelo, que fue una bomba en los ’80, reveló que tuvo un affaire con Juan Martín Del Potro, algo sobre lo que hasta el momento ninguno de los dos había hecho referencia.

“Pasó hace un par de años. Fue un touch and go. Algo así nomás que no tuvo trascendencia”, lanzó Pata intentando quitarle importante al encuentro.

“Me dio un beso cuando yo estaba en primera fila del primer campeonato que ganó. Le di suerte. Ahí empezamos, empezaron todos a joderlo y bueno...después hubo algo más”, indicó en el programa Todo por Hoy, bajo la consigna “¿Con qué famoso tuvo sexo y nunca trascendió?”.

Por último, al ser consultada sobre el desempeño sexual del tandilense, fue sincera: “Fue uno más. Tampoco me mató, chicos”.

Fuente: Rating Cero