Para criticar el patriarcado, Madonna posteo una foto desnuda

Madonna es una de las famosas más comprometida con la igualdad de género y los derechos de la mujer en este contexto de reconfiguración social.

En ese marco, hizo un posteo en su cuenta de Instagram para dar cuenta de una situación que le tocó vivir y que hoy tuvo su final feliz y orgulloso.

"Tenía 19 años. Vivía en Nueva York. Era una estudiante del Martha Graham School of Dance. Modelaba para escuelas de arte en la ciudad para pagar la renta, posando en clases de pintura, dibujo y fotografía. Muchas de esas fotos fueron después vendidas a Playboy y Penthouse cuando yo me volví famosa. Los fotógrafos me explotaron y después el patriarcado intentó avergonzarme por salir desnuda. Le dije a la prensa “No estoy avergonzada”, y eso se convirtió en un titular.Y eso terminó siendo una colaboración entre Warhol y Haring! Soy la orgullosa propietaria de cuatro de estas pinturas, que me fueron dadas después como regalo de bodas. No podés parar el arte, tratando de avergonzarlo. La creación siempre gana".