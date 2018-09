Pampita y Pico Mónaco estallaron en la red

Carolina “Pampita” Ardohain y Juan “Pico” Mónaco explotaron en la red luego de que trascendiera que se cruzaron en una conocida disco porteña entre gritos y llanto.

Según informó Caras días atrás, Pampita y Pico se cruzaron en la disco Tequila y mantuvieron un “acalorado intercambio”. Luego, se fueron juntos del lugar sin rumbo conocido.

Este lunes, Carlos Monti agregó información en Pamela a la tarde confirmando la terrible pelea entre la ex pareja. “Gritos, violencia y reproches. Hubo broncas y hay testigos que escucharon toda la discusión. Fue tremendo, gritos y llanto”, aseguró Monti, además de contar que Pampita habría “arañado” a Pico en medio del cruce.

La noticia no pasó desapercibida para el extenista, quien salió furioso a desmentir la información. “¡¡Como se les puede ocurrir semejante MENTIRA!!”, escribió Pico en la red, citando la noticia.

Sin embargo, la sorpresa vino después. “Se ve que no vende que @picomonaco y yo nos llevemos bien y nos tratemos con cariño y respeto. Sino no se entiende por qué tanta mentira”, lanzó Pampita citando el tuit de su ex.

Se ve que no vende que @picomonaco y yo nos llevemos bien y nos tratemos con cariño y respeto. Sino no se entiende por qué tanta mentira. https://t.co/UyqEMp5zTD — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) 17 de septiembre de 2018

Toda una revelación, teniendo en cuenta que la conductora y modelo, que está en pleno romance con el polista Polito Pieres, trata por todos los medios de evitar responder estas cuestiones.

Fuente: Exitoína