Pampita y Pico Mónaco confirmaron su reconciliación en Instagram

Pampita y Pico Mónaco ya no esconden su reconciliación y lucen a pleno en las playas de Punta del Este. Aprovechar para tomar sol a la vista de todos quiere decir que ya no hay nada que ocultar.Tan es así, que el ex tenista subió a su cuenta de Instagram una instantánea con la modelo. Y ella, que no quiso quedarse atrás, hizo lo propio en su red social.

Con conciencia de noticia, Pampita aprovechó su sonrisa indeleble para divertirse: “Hoy la paparazzi soy yo”, comentó sacándole fotos a los periodistas y, con un emoji piola, las compartió en sus historias de Instagram.

“¡Bienvenido 2019!”, escribió usando los signos de admiración. Y lo hizo en las imágenes que compartió en su cuenta personal. En resumen, postales que no dejan dudas de que al menos se están besando, aunque los más optimistas entiendan que esas fotos son una muestra de inocultable felicidad.

El 2018 de Pampita fue un tanto inestable y ella lo reconoció en una entrevista de fin de año con el Canal 26. "Fue una montaña rusa de emociones. Terminó muy bien y eso es lo que importa”.

La pareja, así, se estaría dando una nueva oportunidad. El 2019 los encontró juntitos en Casa Babel, iniciativa gastronómica que Pico inauguró junto a un grupo de amigos hace ya un par de temporadas.