Pampita y Lourdes Sánchez sacaron a relucir sus diferencias

Cuando Pampita, quien reemplazó a Florencia Peña como jurado del Bailando, cuestionó la performance de Lourdes Sánchez en el Aquadance, estalló la guerra entre ambas, con el BAR de por medio.

"Me encantó la coreografía, la idea, me pareció que era súper elegante, era una idea que esto en un show afuera garpa mal", los halagó primero.

Sin embargo, luego agregó: "El puntaje venía perfecto hasta ese final, que se resbala en el truco final. De todas maneras lo supieron sortear, improvisaron, pero de acá se vio un poco desprolijo".

"Cuando uno se resbala cambia todo, cambia la posición, cambia la caída, acá se ve todo y ustedes lo saben", concluyó la conductora, quien los calificó con un 6.

Claro que todo se agravó cuando la coach de la pareja pidió la intervención del BAR. "Fue una performance bastante limpia, técnicamente no falló prácticamente en nada. Está como siempre mal puntuado y le subimos un punto", analizó Jorgito Moliniers, lo que despertó las quejas de Pampita.

"Pero se cayó como una bolsa de papas, está arreglado ese BAR, está recontra arreglado", sentenció la top model.

"Pero pará, ¿no lo querés hacer vos Pampita?", le retrucó Lourdes, visiblemente enojada.

"No traje la ropa", retrucó Pampita.

"Ah bueno, no, porque me acuerdo de tu Aquadance, yo también sentí que caíste como una bolsa de papas, sentí lo mismo cuando te vi. Me parece muy ofensivo decir caíste como una bolsa de papas, fue ofensivo, y muy soberbio como siempre", atacó Lourdes.

Fuente: Teleshow