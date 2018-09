Pampita volvió al Bailando con un osado vestido transparente

Pampita no pasó desapercibida en su regreso al jurado del Bailando por segunda vez, en reemplazo de Florencia Peña.

La modelo lució un extraordinario vestido negro al cuerpo con transparencias al costado y mangas. Acompañó el diseño de María Gorof con una extensión de una trenza larguísima y sandalias de tres tiras.

En su regreso para juzgar el aquadance, no faltó la polémica: le dijo a Lourdes Sánchez que había caído como una "bolsa de papa" en el agua y le puso un 6.

Por otro lado, Pampita habló con la prensa de la crisis que sufrió por el fin de su programa y el noviazgo con Pico Mónaco.

Al ser consultada respecto al balance que hace de su año, la modelo fue sincera. "¡Fue un desastre en todo sentido. Empecé con mucha ilusión mi programa propio y no funcionó. En lo personal, en lo amoroso tampoco, fue como un caos", aseguró. Y agregó: "pasé momentos muy malos. Tuve unos cuatro meses del terror y ahora por suerte ya estoy mejor".

Al ser consultada si ya estaba del todo recuperada, Pampita dijo que se iba "curando de a poco". "Voy sintiéndome un poco mejor, terminando por lo menos el año con trabajo, que siempre me hace re bien a la cabeza y al espíritu", comentó.

De todos modos, hizo una salvedad sobre su familia: "igual soy siempre agradecida porque tengo mis hijos hermosos y con eso es el gran motor se mi vida".

Sobre su relación con Polito Pieres, aseguró: "No estoy de novia. No estoy buscando el amor, estoy curándome yo y estoy haciendo cosas normales como cualquier persona como ir al cine y a comer".

Por último dejó entrever cierta desilusión. "Me veo formando una familia a largo plazo, hoy no me imagino en pareja. No espero nada, veamos con qué me sorprende el destino", concluyó.

Fuente: Rating Cero