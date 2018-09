Pampita se hizo cargo del fracaso de su programa: "El aire me superó"

Finalmente, Pampita se refirió por primera vez a su renuncia intempestiva a Pampita online en julio. La modelo se hizo cargo de su poca experiencia para manejar ciertas situaciones y dijo que era "una remada todos los días". Un claro ejemplo de esto fue la polémica que se desató al aire con Jey Mammon.

"Me quedaron hermosos recuerdos, es un programa que hice con mucho amor. Lo creamos de cero, trabajé con amigas", comenzó diciendo en una nota con Hay que ver.

Luego agregó: "La experiencia del aire la verdad que me superó, era algo nuevo para mí. En ciertos momentos se me fue de las manos, se me iban invitados enojados, había situaciones súper complicadas y yo era nueva. Como experiencia estuvo bárbaro, pero por supuesto me costó", admitió.