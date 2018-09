Pampita arremetió con furia contra la prensa

Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio. Lo hizo en el marco de la gala de Fundaleu, y rhabló de todo. Confirmó su ruptura con Pico Mónaco y desterró los rumores de una pelea en una disco porteña.

“Hay mucho cariño. Es parte de mi vida y la de mis hijos. Siempre es bien recibido en mi casa. Predomina el cariño y el respeto, es algo que estará siempre entre nosotros, después de dos años de relación”, comentó en Intrusos.

Uno de los temas mencionados fue la tenencia compartida del perro del ex tenista, Osvaldo. “Sí, tenemos tenencia compartida ja, ja, ja. Igual no hay días pactados, es libre. Es que lo amamos todos a Osvaldo, ¿qué vamos a hacer?”, aseguró entre risas.

Respecto a su affaire con Polito Pieres, la conductora solo contó que quiere vivir una “vida normal como cualquier persona”. Y luego arremetió contra la prensa.

“Cuando hacen mucho, mucho daño, como hicieron en este último tiempo…Hicieron mucho daño, con malicia, dijeron mentiras, inventos, tuvieron mala onda con respecto a mi trabajo, mi desempeño profesional. No me apoyaron en nada, me mataron en todos los programas. Se fijaron todos los días en mi rating. Estaban ensañados, obsesionados. Pareciera que uno no puede tener una primera oportunidad sin estar en el escrutinio y sin el maltrato constante de todos los colegas", opinó.

"Yo necesité alejarme de todos, me estaban haciendo mucho daño, pero muchísimo daño. Dicen muchas mentiras, una no se puede defender. No quiero ni repetir las mentiras, pero soy de carne y hueso, soy una mujer y no me gusta que digan mentiras sobre mí, me lastima muchísimo. Hay momentos donde realmente hacen mucho daño y se escuchan muchas barbaridades de una persona a otra y muchas mentiras", concluyó.

Fuente: Rating Cero