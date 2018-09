Palpitando Lollapalooza Argentina: un repaso por sus momentos históricos

Luego de agotar la totalidad de las entradas en su última edición, Lollapalooza Argentina vuelve con tres días para su sexta edición en nuestro país, con más de 100 bandas y 5 escenarios. Las fechas confirmadas son 29, 30 y 31 de marzo de 2019 en el Hipódromo de San Isidro. Los tickets se pueden conseguir en Preventa 4 en AllAccess.com.ar.

¿Cuándo sabremos qué artistas formarán parte de esta nueva edición?

Como ya nos tiene acostumbrados año a año, la lógica de este festival es anunciar primero las fechas y comenzar con el lanzamiento a la venta de su primera tanda de entradas. El costo en cada etapa de venta va en aumento a media que se suman nuevos detalles. A mediados de octubre sabremos cuáles son los artistas; y entre noviembre y diciembre se confirmará el line up definitivo día por día.

Además, recordemos que es una experiencia integral para todas las edades: niños, adolescentes, adultos y familias enteras pueden disfrutar de este evento único al aire libre que invita a vivir tres días de música inolvidables. Los más chicos también tienen su lugar dentro del festival en Kidzapalooza, donde pueden vivir la experiencia Lollapalooza a través de la música con un line up que va creciendo año a año.

Durante los cinco años del festival creado por Perry Farrell, las bandas y artistas más importantes del mundo, así como también las revelaciones del momento, pisaron suelo argentino formando parte de esta experiencia única. Acá, hacemos un repaso por los más importantes.

Red Hot Chili Peppers

La banda oriunda de Los Ángeles ya es un clásico argentino y no podía faltar en la lista de las bandas más importantes que pisaron el escenario de Lollapalooza Argentina. En 2014 los liderados por Anthony Kiedis fueron los headliners de la primera edición del festival en nuestro país. Una primera edición que apostó fuerte con un Line Up con bandas de la talla de Soundgarden, Nine Inch Nails y Pixies, entre otras.

En aquella edición dieron un show increíble donde no faltaron los clásicos y canciones de su disco “I’m With You” y demostraron por qué son una de las bandas más importantes de los últimos tiempos. Tal fue así, que en 2018 regresaron al festival por más, esta vez presentando “The Getaway”, su último trabajo discográfico. Con dos visitas, Red Hot Chili Peppers es sin lugar a dudas una de las bandas favoritas del público argentino.

Pharrell Williams

En 2015 el rapero, productor y compositor estadounidense hizo su paso por el festival con un set que hizo bailar a todo el Hipódromo de San Isidro. Desde el Main Stage 1 no faltaron clásicos como “Happy”, “Blurred Lines” y “Get Lucky” entre otros, que lograron generar un clima ideal para uno de los shows más esperados de la jornada.

Arcade Fire

En la primera edición del festival, también presenciamos una clase de indie rock de la mano de la banda canadiense. Una agrupación que no para de crecer y que año a año deja en claro que llegaron para quedarse. Con un show donde interpretaron sus mejores canciones, Lollapalooza Argentina se convirtió en una pista de baile donde el público de todas las edades se unió en uno de los espectáculos más entretenidos de la edición 2014.

Jack White

Si bien fue conocido por su paso por The White Stripes, este músico multiinstrumentista y producotr se hizo lugar como solista en el mundo de la música para pasar a ser una leyenda del futuro. Músico deja todo en cada presentación, y a base de hits e improvisación con su gran banda, dio un show donde sonaron sus mejores canciones como solista y también los clásicos de sus bandas.

Uno de los momentos más altos del show en la segunda edición del festival fue cuando sorpresivamente Robert Plant se sumó en el escenario para interpretar el legendario “The Lemon Song” de Led Zeppelin, haciendo inolvidable esa noche.

Robert Plant

El cantante de Led Zeppelin hizo lo suyo en la edición 2015, donde entre clásicos y nuevas canciones, generó un ambiente único. Con un show hipnótico, Plant repasó los canciones más importantes de su etapa solista y también deleitó a los fanáticos del cuarteto de Inglaterra, con hits como “Going to California”, “Ramble On”, “Black Dog” y “Rock and Roll”.

Si algo quedó claro, es que el músico, compositor y productor inglés que comenzó su carrera allá por 1963, tiene mucho para dar y no defraudó a sus fanáticos argentinos.

Calvin Harris

Lollapalooza se caracteriza por incluir todo tipo de géneros musicales dentro de su Line Up y la electrónica sin dudas es uno de los más importantes. En 2015 Calvin Harris se encargó de cerrar una de las jornadas del festival. El DJ, productor y compositor escocés dejó su marca en Lollapalooza con un set lleno de hits.

Eminem

En 2016 el rapero estadounidense se encargó de cerrar el escenario principal del festival con uno de los shows más esperados. Durante su presentación sonaron clásicos como “Stan", "Sing For The Moment", "The Way I Am", "The Real Slim Shady" y "Without Me", entre otros.

Con un show repleto de hits, Eminem dio una clase de hip hop para todos sus fanáticos en lo que fue su primera visita al país.

Florence And The Machine

Florence Welch es la mujer detrás de una de las bandas indie más interesantes de los últimos tiempos. Su voz única deleitó al público argentino en lo que fue su primera visita al país en 2016 como marco de presentación de su disco “How Big, How Blue, How Beautiful”. En un escenario imponente Florence dio uno de los shows más enérgicos de la tercera edición del festival.

Metallica

El heavy metal dijo presente en la cuarta edición del festival ante 100.000 personas. El cuarteto de Los Ángeles llegó al país con un show increíble en el cierre del primer día de su edición 2017.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo demostraron que el paso del tiempo no es nada para ellos y brillaron como en sus mejores épocas. La excusa de su visita fue la presentación de “Hardwired... to Self-Destruct”, pero por supuesto que no faltó el repaso de los grandes éxitos de toda su carrera.

Duran Duran

En 2017 el show que demostró que podés disfrutar de un concierto apto para todas las edades. Duran Duran se puso el festival al hombro, y cuando comenzaba a caer la noche en el Hipódromo de San Isidro, hicieron un setlist que no dejó afuera ninguno de sus hits.

Grandes y chicos se unieron para corear las canciones de la banda británica que fue furor en la década del 80. Una muestra de que Lollapalooza es mucho más que un festival y que no importan las etiquetas, ni el tiempo, lo que importa es la música.

The Strokes

La banda de New York dijo presente en cuarta edición del festival con el show más grande de su carrera. Frente a 100.000 personas la banda liderada por Julian Casablancas repasó lo mejor de sus canciones y presentó su último EP “Future Present Past”.

El momento cúlmine de la noche llegó junto a “Last Night” y una ola de gente que no paró de cantar en ningún momento. Tal fue la ovación del público argentino, que la banda regresó al escenario principal no una, sino dos veces para dejarnos a todos contentos.

The Killers

En la última edición del festival, los encargados de cerrar la segunda noche fueron los originarios de Las Vegas. Brandon Flowers demostró ser mucho más que un showman y con una show impecable, revivió todas las etapas de la banda.

Presentando su último disco “Wonderful Wonderful”, también quedó lugar para los clásicos que todos esperábamos. Y hasta un fan tuvo la oportunidad de subir a tocar la batería con el cuarteto.

El escenario principal de Lollapalooza se convirtió en una extensión de Las Vegas y con un juego de luces impactante, Flowers y compañía cerraron la última edición del festival con un show imponente.