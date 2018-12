Oriana Junco denunció que la drogaron y robaron

El sábado por la noche, un hombre de aproximadamente 40 años de edad llegó hasta el departamento de la actriz Oriana Junco en Palermo con el propósito expreso de tener sexo. "Tenía una fantasía conmigo, quería que pasemos una noche juntos, me lo presentaron y pegamos buena onda. Nada, un sex toy", aseguró la actriz a Infobae.

Tiempo después, ambos bebieron champagne. "Y me dormí, cosa que no puedo creer porque me puedo tomar 200 botellas de vodka y no me pasa nada, te juro sentía que no me podía mover, me quedé completamente dormida", asevera.

Horas después, Junco llamó a la Policía de la Ciudad y el hombre quedó detenido. "La casa estaba toda revuelta, se puso mis portaligas, se pintó las uñas, quedó desmayado al lado mío", afirma la actriz. La denuncia disparó una causa por averiguación de delito radicada en el Juzgado Nº60 de Alberto Schelgel.

Según fuentes cercanas a la investigación, Junco aseguró que el hombre le robó 15 mil dólares y un reloj Gucci con cuadrante de oro. No solo eso: la actriz y conductora asegura que es posible que haya sufrido un abuso sexual. "Había preservativos en el piso y no recuerdo que hayamos hecho nada", afirma. "Es todo muy peligroso, los tipos están muy locos. Se ve que hizo lo que quiso", dice. Por lo pronto, la Policía de la Ciudad dispuso un protocolo de medicina legal.

Junco también asegura que se contactó con el colectivo de Actrices Argentinas para visibilizar su problema.