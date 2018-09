Nuevos y misteriosos tuits de Luciana Salazar: ¿a quién está dedicado?

Hace más de una semana se provocó un verdadero revuelo en las redes sociales cuando Luciana Salazar publicó una serie de tuits dirigidos a Martín Redrado, al que acusaba de hacerle "brujerías".

"Es muy enfermo (encima separados) por eso no dejo más que vea a mi hija. Porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías, que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", posteó la actriz y empresaria, luego de que una usuaria le advirtiera que el ex titular del Banco Central le seguía poniendo likes pase a estar de novio con otra mujer.

Es muy enfermo ( encima separados) por eso no dejo mas que vea a mi hija. Por q no quiero que mi hija tenga una imagen asi de un hombre q juega con las mujeres y por que me hace brujerias que lo descubri en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro https://t.co/yihlcefunT — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

"¿¿¿Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? ¿¿¿Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos", agregó al respecto la escultural rubia, de quien luego se filtró un presunto audio del momento en que descubre esa situación que denunció vía Twitter.

Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos https://t.co/1T0M2QGKO3 — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Lo cierto es que ahora la modelo volvió a jugar al misterio a través de sus redes sociales, con sendos tuits sin un destinatario concreto, aunque se presume que sea su ex pareja.

"¿Se puede ser más malo?!!! Cómo se nota que toda su vida careció de corazón", fue uno de los mensajes, acompañado por el hashtag #todovuelvelasbrujeriastambien.

Se puede ser mas maloooo!! Como se nota que toda su vida carecio de �� #todovuelve #lasbrujeriastambien — luciana salazar (@lulipop07) 5 de septiembre de 2018

En tanto, en el otro escribió: "¿Qué buscás, castigarnos?? ¿No te bastó con todo lo que me hiciste durante todos estos años?".