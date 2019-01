Nuevas y polémicas declaraciones de la hermana de Thelma Fardin

Luego de las declaraciones de Carla Lescano, hermana de Thelma Fardin, la abogada de la actriz, Sabrina Cartabia, aseguró que sus dichos son una prueba muy débil en la causa. El audio donde se la escucha a Carla decir que "Darthés no violó a Thelma" fue en el contexto de una entrevista que realizó con Mario Thibault por Radio del Centro.

Trascendió la nota completa, donde la defenestra aún más y desmiente el relato de Fardin. En el mismo, además, reveló que "Ella ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. La persona le dijo a mi mamá 'yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica'".

Y contó contó que el padre de la actriz la violó y que su mamá no creyó en su palabra: "Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía… Cuando a mi me pasó mi mamá estuvo del lado del papá de Thelma y no del mío, declaró en contra mío, no a favor… La primera denuncia que le hice al papá de Thelma no fue por abuso, fue por golpes, golpes fuertes. Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12". Durísimo relato, escuchalo.